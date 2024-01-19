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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб»

16 января португальский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы».

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Источник: Reuters

Как сообщает Aawsat, Жозе Моуринью провел встречу со спортивным директором «Аль-Шабаба» Доминико Тите и дал согласие стать новым главным тренером команды.

Ожидается, что в ближайшие дни Моуринью прилетит в Эр-Рияд, чтобы окончательно согласовать условия своего контракта.

В составе «Аль-Шабаба» есть такие легионеры как бывший полузащитник сборной Аргентины и «Севильи» Эвер Банега и игравший за «Монако» и «Атлетико» бельгиец Янник Феррейра Карраско.

В последний раз «Аль-Шабаб» выигрывал чемпионат Саудовской Аравии в 2012 году. В сезоне-2023/24 команда занимает 11-е место в саудовской Про-лиге. Лидирует в чемпионате «Аль-Хиляль», в составе которого в первой половине турнира играл Неймар, но сезон для бразильца из-за серьезной травмы уже закончен. На втором месте — «Аль-Наср», лидер клуба Криштиану Роналду возглавляет гонку бомбардиров с 20 мячами.

На протяжении тренерской карьеры 60-летний Моуринью помимо «Ромы» возглавлял португальский «Порту» (2002−2004), итальянский «Интер» (2008−2010), английские «Челси» (2004−2007, 2013−2015), «Манчестер Юнайтед» (2016−2018) и «Тоттенхэм» (2019−2021), испанский «Реал» (2010−2013).

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