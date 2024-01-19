В Узбекистане приостановили процедуру продажи «Пахтакора»

Ранее поступала информация о том, что самый титулованный клуб Узбекистана выставлен на продажу.

Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана приостановило процедуру продажи «Пахтакора» из-за общественной критики, сообщает пресс-служба организации.

Решение о продаже клуба было принято в соответствии с программой приватизации футбольных клубов, утвержденной постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте 2023 года.