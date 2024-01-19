Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Кадис
Футбол. Зарубежный
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20.01
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20.01
Бохум
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20.01
Дармштадт
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

В Узбекистане приостановили процедуру продажи «Пахтакора»

Известна причина, по которой приостановлена продажа 16-кратного чемпиона Узбекистана.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее поступала информация о том, что самый титулованный клуб Узбекистана выставлен на продажу.

Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана приостановило процедуру продажи «Пахтакора» из-за общественной критики, сообщает пресс-служба организации.

Решение о продаже клуба было принято в соответствии с программой приватизации футбольных клубов, утвержденной постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте 2023 года.

В 32 чемпионатах Узбекистана, проведенных после распада СССР, «Пахтакор» 16 раз становился чемпионом страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дважды брал Кубок СССР, несколько раз изгонялся из команды, был...
Рублев вторым из россиян вышел в 1/8 финала Australian Open
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь