В Узбекистане приостановили процедуру продажи «Пахтакора»
Известна причина, по которой приостановлена продажа 16-кратного чемпиона Узбекистана.
Известна причина, по которой приостановлена продажа 16-кратного чемпиона Узбекистана.
Ранее поступала информация о том, что самый титулованный клуб Узбекистана выставлен на продажу.
Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана приостановило процедуру продажи «Пахтакора» из-за общественной критики, сообщает пресс-служба организации.
Решение о продаже клуба было принято в соответствии с программой приватизации футбольных клубов, утвержденной постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте 2023 года.
В 32 чемпионатах Узбекистана, проведенных после распада СССР, «Пахтакор» 16 раз становился чемпионом страны.