«Аякс» установил клубный рекорд на продажах футболок Хендерсона

Источник: AJAX.NL

Футболки «Аякса» с номером 6, который выбрал английский полузащитник Джордан Хендерсон, стали популярным сувениром у болельщиков. Клуб из Амстердама установил собственный рекорд по продажам футболок новичка.

На протяжении 12 лет в «Ливерпуле» Хендерсон играл под номером 14, но в «Аяксе» этот номер выведен из обращения в память о Йохане Кройфе.

Точные цифры не называются, однако в клубе подтвердили, что за 24 часа продали рекордное количество футболок. Майка пользуется популярностью не только у болельщиков «Аякса», но и у фанатов из Азии, где проживает огромное количество болельщиков «Ливерпуля» — команды, за которую Хендерсон играл с 2011 по 2023 год.