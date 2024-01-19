«Аякс» установил клубный рекорд на продажах футболок Хендерсона
Экс-капитан «Ливерпуля» в январе подписал контракт с амстердамским клубом.
Экс-капитан «Ливерпуля» в январе подписал контракт с амстердамским клубом.
Футболки «Аякса» с номером 6, который выбрал английский полузащитник Джордан Хендерсон, стали популярным сувениром у болельщиков. Клуб из Амстердама установил собственный рекорд по продажам футболок новичка.
На протяжении 12 лет в «Ливерпуле» Хендерсон играл под номером 14, но в «Аяксе» этот номер выведен из обращения в память о Йохане Кройфе.
Точные цифры не называются, однако в клубе подтвердили, что за 24 часа продали рекордное количество футболок. Майка пользуется популярностью не только у болельщиков «Аякса», но и у фанатов из Азии, где проживает огромное количество болельщиков «Ливерпуля» — команды, за которую Хендерсон играл с 2011 по 2023 год.
Летом 2023 года Хендерсон перешел в саудовский «Аль-Иттифак», однако не сумел адаптироваться к местным условиям и уехал из страны. После первого круга чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице, уступая 23 очка лидирующему ПСВ.