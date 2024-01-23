Роналдо назвал «мыльной оперой» возможный переход Мбаппе в «Реал»
Двукратный обладатель «Золотого мяча» бывший нападающий «Реала» Роналдо высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
ПСЖ
Реал
Роналдо отметил, что «королевский клуб» всегда старается подписать лучших футболистов планеты.
«“Реал” всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что мы видим это сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдет, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», — приводит слова Роналдо RMC Sport.
25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт нападающего с клубом действует до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.
В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 28 голов и сделал шесть результативных передач.