Роналдо назвал «мыльной оперой» возможный переход Мбаппе в «Реал»

«“Реал” всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что мы видим это сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдет, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», — приводит слова Роналдо RMC Sport.