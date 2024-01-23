«Удинезе» пожизненно запретил фанату посещать матчи клуба

20 января, в субботу, прошел матч 21-го тура Серии А между «Удинезе» и «Миланом». Он был приостановлен на пять минут из-за поведения болельщиков. Голкипер «Милана» Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на выкрики фанатов, после чего покинул поле. Позднее игроки «Милана» в подтрибунном помещении уговорили его вернуться и занять место в воротах. Встреча завершилаь со счетом 3:2 в пользу «Милана».

«Личность оскорбляющего установлена и ему незамедлительно запрещено посещать матчи клуба на стадионе. “Удинезе” подтверждает свою приверженность борьбе с расизмом и считает применение решительных мер, чтобы послать конкретный сигнал против дискриминации не только в футболе, но и в обществе, основополагающим», — говорится в заявлении в пресс-службе клуба.