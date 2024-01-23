Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
21.01
Бетис
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
21.01
Лечче
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
21.01
Жирона
Севилья
51
Футбол. Зарубежный
24.01
Бавария
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Удинезе» пожизненно запретил фанату посещать матчи клуба

Болельщик «Удинезе» получил пожизненный запрет на посещение матчей клуба из-за оскорблений темнокожего вратаря «Милана» Майка Меньяна.

Милан
Удинезе
Наверх
Источник: AP 2023

20 января, в субботу, прошел матч 21-го тура Серии А между «Удинезе» и «Миланом». Он был приостановлен на пять минут из-за поведения болельщиков. Голкипер «Милана» Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на выкрики фанатов, после чего покинул поле. Позднее игроки «Милана» в подтрибунном помещении уговорили его вернуться и занять место в воротах. Встреча завершилаь со счетом 3:2 в пользу «Милана».

«Личность оскорбляющего установлена и ему незамедлительно запрещено посещать матчи клуба на стадионе. “Удинезе” подтверждает свою приверженность борьбе с расизмом и считает применение решительных мер, чтобы послать конкретный сигнал против дискриминации не только в футболе, но и в обществе, основополагающим», — говорится в заявлении в пресс-службе клуба.

Клуб сотрудничает с правоохранительными органами, которые еще ведут расследование, предоставляя им записи с камер видеонаблюдения.

 «Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл «Далласу»
«Удинезе» пожизненно запретил фанату посещать матчи клуба
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь