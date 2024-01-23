«МЮ» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения

Андрей Канчельскис выступал за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. С командой он стал обладателем Суперкубка Европы, Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Суперкубка Англии.