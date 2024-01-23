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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«МЮ» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения

«Манчестер Юнайтед» в своих социальных сетях поздравил бывшего игрока клуба Андрея Канчельскиса с днем рождения.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Соцсети

Сегодня, 23 января, Канчельскису исполняется 55 лет.

«Поздравляем с днем рождения бывшего красного Андрея Канчельскиса. Хорошего дня рождения!» — говорится в подписи под фото, которое опубликовала пресс-служба клуба.

Андрей Канчельскис выступал за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. С командой он стал обладателем Суперкубка Европы, Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Суперкубка Англии.

В конце декабря он возглавил клуб из Киргизии «Мурас Юнайтед».

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