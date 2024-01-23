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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:35 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» объявил о продлении контракта с защитником Милитао

Мадридский «Реал» продлил контракт с защитником команды и сборной Бразилии Эдером Милитао.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2028 года, сообщается в пресс-службе клуба.

Бразильский защитник перешел в «Реал» в 2019 году из «Порту». За этот период он сыграл за команду в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. В составе «сливочных» Милитао выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, стал двукратным чемпионом Ла Лиги, а также обладателем Кубка Испании и трехкратным победителем Суперкубка Испании.

Напомним, Милитао получил травму колена в первом туре Ла Лиги. Позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сейчас он восстанавливается и проходит реабилитацию после операции.

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