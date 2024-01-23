«Реал» объявил о продлении контракта с защитником Милитао
Мадридский «Реал» продлил контракт с защитником команды и сборной Бразилии Эдером Милитао.
Мадридский «Реал» продлил контракт с защитником команды и сборной Бразилии Эдером Милитао.
Соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2028 года, сообщается в пресс-службе клуба.
Бразильский защитник перешел в «Реал» в 2019 году из «Порту». За этот период он сыграл за команду в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. В составе «сливочных» Милитао выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, стал двукратным чемпионом Ла Лиги, а также обладателем Кубка Испании и трехкратным победителем Суперкубка Испании.
Напомним, Милитао получил травму колена в первом туре Ла Лиги. Позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сейчас он восстанавливается и проходит реабилитацию после операции.