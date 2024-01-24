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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин: в каждой игре наступает момент, когда Захарян исчезает

Василий Уткин высказался об игре российского легионера «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна на основе виденных им матчей.

Реал Сосьедад
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Источник: https://vk.com/egrisi_afc

23 января «Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании, победив на выезде «Сельту» со счетом 2:1. Арсен Захарян вышел на поле сразу после перерыва.

«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре. В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришёлся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо. Но вот приехал суринамец Бекер из Бундеслиги в аренду, и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч, кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая; как видим, процесс сугубо индивидуальный!» — написал Василий Уткин в соцсетях.

24 января состоятся еще два четвертьфинала Кубка Испании. «Мальорка» примет «Жирону», а «Барселона» сыграет в Бильбао с «Атлетиком».

Арсен Захарян летом 2023 года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». За баскский клуб игрок сборной России провел 23 матча и отметился одной результативной передачей.

 Уткин: в каждой игре наступает момент, когда Захарян исчезает
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