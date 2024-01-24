Уткин: в каждой игре наступает момент, когда Захарян исчезает
Василий Уткин высказался об игре российского легионера «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна на основе виденных им матчей.
Василий Уткин высказался об игре российского легионера «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна на основе виденных им матчей.
23 января «Реал Сосьедад» вышел в полуфинал Кубка Испании, победив на выезде «Сельту» со счетом 2:1. Арсен Захарян вышел на поле сразу после перерыва.
«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре. В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришёлся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо. Но вот приехал суринамец Бекер из Бундеслиги в аренду, и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч, кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая; как видим, процесс сугубо индивидуальный!» — написал Василий Уткин в соцсетях.
24 января состоятся еще два четвертьфинала Кубка Испании. «Мальорка» примет «Жирону», а «Барселона» сыграет в Бильбао с «Атлетиком».
Арсен Захарян летом 2023 года перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». За баскский клуб игрок сборной России провел 23 матча и отметился одной результативной передачей.