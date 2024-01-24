Стало известно имя главного тренера «Кадиса»

Футбольный клуб «Кадис» на официальном сайте объявил о назначении аргентинца Маурисио Пеллегрино на пост главного тренера команды.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24. Во главе команды Пеллегрино сменил испанца Серхио Гонсалеса. Ранее СМИ сообщали, что одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Кадиса» является Гильермо Абаскаль. 22 января испанский специалист опроверг слухи о назначении в «Кадис» и вылетел вместе со «Спартаком» на тренировочные сборы в ОАЭ.

Пеллегрино — бывший футболист «Валенсии», дважды становившийся чемпионом Испании и дважды выходивший в финал Лиги чемпионов в составе «летучих мышей» как игрок. Он тренировал «Валенсию» в 2012 году, а после работал в аргентинских «Эстудиантесе», «Индепендьенте» и «Велес Сарсфилд», испанских «Алавесе» и «Леганесе», английском «Саутгемптоне» и чилийском «Универсидад де Чили».