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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя главного тренера «Кадиса»

Ранее поступали сообщения о том, что клуб испанской Ла Лиги возглавит главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Футбольный клуб «Кадис» на официальном сайте объявил о назначении аргентинца Маурисио Пеллегрино на пост главного тренера команды.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24. Во главе команды Пеллегрино сменил испанца Серхио Гонсалеса. Ранее СМИ сообщали, что одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Кадиса» является Гильермо Абаскаль. 22 января испанский специалист опроверг слухи о назначении в «Кадис» и вылетел вместе со «Спартаком» на тренировочные сборы в ОАЭ.

Пеллегрино — бывший футболист «Валенсии», дважды становившийся чемпионом Испании и дважды выходивший в финал Лиги чемпионов в составе «летучих мышей» как игрок. Он тренировал «Валенсию» в 2012 году, а после работал в аргентинских «Эстудиантесе», «Индепендьенте» и «Велес Сарсфилд», испанских «Алавесе» и «Леганесе», английском «Саутгемптоне» и чилийском «Универсидад де Чили».

«Кадис» борется за выживание в испанской лиге, в настоящий момент занимая 18-е место в турнирной таблице.

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