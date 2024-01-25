Футболист «МЮ» перенес операцию и выбыл на 10 недель

Антони Марсьяль не играл за «Манчестер Юнайтед» с начала декабря. Сообщалось, что Эрик тен Хаг перевел француза на индивидуальные тренировки, посчитав его подготовку недостаточной для занятий с основой. При этом агент Марсьяля заявил, что у футболиста нет проблем в отношениях с тренером. На счету Марсьяля два гола и две результативные передачи в 19 матчах сезона-2023/24.