Футболист «МЮ» перенес операцию и выбыл на 10 недель
Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пропустит более двух месяцев.
Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пропустит более двух месяцев.
Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», 28-летний нападающий перенес операцию из-за проблем с пахом. Восстановление Марсьяля займет около 10 недель.
Антони Марсьяль не играл за «Манчестер Юнайтед» с начала декабря. Сообщалось, что Эрик тен Хаг перевел француза на индивидуальные тренировки, посчитав его подготовку недостаточной для занятий с основой. При этом агент Марсьяля заявил, что у футболиста нет проблем в отношениях с тренером. На счету Марсьяля два гола и две результативные передачи в 19 матчах сезона-2023/24.
Антони Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году. Француз провел за клуб 317 матчей, забил 90 голов и отдал 55 результативных передач.