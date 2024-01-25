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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «МЮ» перенес операцию и выбыл на 10 недель

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль пропустит более двух месяцев.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», 28-летний нападающий перенес операцию из-за проблем с пахом. Восстановление Марсьяля займет около 10 недель.

Антони Марсьяль не играл за «Манчестер Юнайтед» с начала декабря. Сообщалось, что Эрик тен Хаг перевел француза на индивидуальные тренировки, посчитав его подготовку недостаточной для занятий с основой. При этом агент Марсьяля заявил, что у футболиста нет проблем в отношениях с тренером. На счету Марсьяля два гола и две результативные передачи в 19 матчах сезона-2023/24.

Антони Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году. Француз провел за клуб 317 матчей, забил 90 голов и отдал 55 результативных передач.

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