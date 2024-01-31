Мадридский «Атлетико» объявил о переходе защитника «Валенсии»
33-летний центральный защитник Габриэл Паулиста стал игроком мадридского «Атлетико».
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33-летний центральный защитник Габриэл Паулиста стал игроком мадридского «Атлетико».
О переходе центрального защитника Габриэла Паулисты мадридский клуб объявил на официальном сайте.
Бразилец подписал контракт с «Атлетико» до конца сезона-2023/24. Он будет выступать за мадридский клуб под четвертым игровым номером.
Габриэл Паулиста выступал за «Валенсию» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Испании защитник провел за «летучих мышей» 18 матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Испании. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.