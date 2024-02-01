Карлос Алькарас стал игроком «Ювентуса»

Ближайшие полгода 21-летний аргентинец проведет в «Ювентусе» на правах аренды, которая обойдется итальянскому клубу в 3,7 млн евро. Еще 1,9 млн евро «Саутгемптон» может получить в качестве бонусов. По окончании арендного соглашения «Ювентус» сможет выкупить Алькараса за 49,5 млн евро.

Аргентинец является тезкой-однофамильцем второй ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса. Оба спортсмена являются почти ровесниками — Алькарас-футболист старше Алькараса-теннисиста на пять месяцев.

После новости о переходе футболиста в «Ювентус» испанец оставил в соцсетях шутливый комментарий: «Сделаю все, что в моих силах! Спасибо за доверие!». Спустя некоторое время теннисист удалил это сообщение.

Алькарас является воспитанником аргентинского «Расинга». Зимой 2023 года «Саутгемптон» купил полузащитника за 13,7 млн евро. За английский клуб аргентинец провел 47 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. По итогам прошлого сезона «Саутгемптон» вылетел из АПЛ и сейчас идет на третьей строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.