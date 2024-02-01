Игрок АПЛ обменял у болельщицы майку на коробку сладостей: видео

26-летний бразилец уходил в подтрибунное помещение, когда его с трибун подозвала к себе одна из болельщиц. Она дала ему коробку сладостей, но в ответ попросила его игровую футболку. Гимарайнс без лишних колебаний отдал майку и со своим сладким подарком удалился в раздевалку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0084c3674db153c0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240371" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гимарайнс в матче с «Астон Виллой» провел на поле все 90 минут, но не сумел отметиться результативными действиями. В этом сезоне полузащитник провел за «Ньюкасл» 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.