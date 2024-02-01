Игрок АПЛ обменял у болельщицы майку на коробку сладостей: видео
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс после выездной победы в 22-м туре АПЛ над «Астон Виллой» (3:1) подарил фанатке свою футболку.
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс после выездной победы в 22-м туре АПЛ над «Астон Виллой» (3:1) подарил фанатке свою футболку.
26-летний бразилец уходил в подтрибунное помещение, когда его с трибун подозвала к себе одна из болельщиц. Она дала ему коробку сладостей, но в ответ попросила его игровую футболку. Гимарайнс без лишних колебаний отдал майку и со своим сладким подарком удалился в раздевалку.
Гимарайнс в матче с «Астон Виллой» провел на поле все 90 минут, но не сумел отметиться результативными действиями. В этом сезоне полузащитник провел за «Ньюкасл» 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.
Благодаря победе Бирмингеме «Ньюкасл» прервал серию из четырех поражений в АПЛ и сумел подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. «Астон Вилла» располагается на пятом месте, опережая «сорок» на 11 очков.