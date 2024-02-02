«Реал» подписал контракт с производителем принтеров на €70 млн

Логотип компании будет размещен на рукаве футболки мадридского клуба. Отмечается, что «Реал» впервые в своей истории разместит рекламу на этом участке формы.

По информации издания AS, «Реал» ежегодно будет получать от сделки с HP 70 млн евро — столько же, сколько мадридцы получают от своего титульного спонсора авиакомпании Emirates. Еще около 120 млн евро «Реалу» приносит долгосрочное сотрудничество с немецким производителем экипировки Adidas.

HP является крупнейшим поставщиком аппаратного и программного обеспечения, которому принадлежит около 25% мирового рынка лазерных принтеров. Ранее Hewlett-Packard был известен в футбольном мире как титульный спонсор «Тоттенхэма». Логотип американский компании размещался на игровых футболках английского клуба с 1995 по 1999 год. Также «шпоры» выступали с логотипом HP на груди в матчах АПЛ сезона-2013/14.