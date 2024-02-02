«Реал» подписал контракт с производителем принтеров на €70 млн
Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о спонсорском соглашении с американской компанией Hewlett-Packard (HP).
Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о спонсорском соглашении с американской компанией Hewlett-Packard (HP).
Логотип компании будет размещен на рукаве футболки мадридского клуба. Отмечается, что «Реал» впервые в своей истории разместит рекламу на этом участке формы.
По информации издания AS, «Реал» ежегодно будет получать от сделки с HP 70 млн евро — столько же, сколько мадридцы получают от своего титульного спонсора авиакомпании Emirates. Еще около 120 млн евро «Реалу» приносит долгосрочное сотрудничество с немецким производителем экипировки Adidas.
HP является крупнейшим поставщиком аппаратного и программного обеспечения, которому принадлежит около 25% мирового рынка лазерных принтеров. Ранее Hewlett-Packard был известен в футбольном мире как титульный спонсор «Тоттенхэма». Логотип американский компании размещался на игровых футболках английского клуба с 1995 по 1999 год. Также «шпоры» выступали с логотипом HP на груди в матчах АПЛ сезона-2013/14.
«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущую второй «Жирону» на два очка. В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико» — единственной командой, которой удавалось обыграть «королевский» клуб в этом сезоне. Матч состоится в воскресенье, 4 февраля.