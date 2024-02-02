В «Реале» появился еще один украинский вратарь

Ранее украинец выступал за клуб «Райо Махадаонда», выступающий в третьем по значимости испанском дивизионе. В сезоне-2023/24 в активе Ильи 8 сухих матчей из проведенных 11 игр. Волошин является воспитанником ДЮСШ города Новомосковск Днепропетровской области. В Испанию юный голкипер переехал в 2022 году.

Таким образом, Волошин стал вторым украинским голкипером в «Реале». В 2018 году в клуб перешел Андрей Лунин. Сначала вратарь играл на правах аренды в таких клубах, как «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». На данный момент Лунин провел 31 матч за «Реал», в 10 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. В сезоне-2023/24 после серьезной травмы бельгийца Тибо Куртуа Андрей Лунин нередко выходит в стартовом составе мадридского клуба.