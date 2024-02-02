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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Реале» появился еще один украинский вратарь

17-летний украинец Илья Волошин подписал контракт с королевским клубом.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

«Реал» в соцсетях объявил о переходе украинского вратаря Ильи Волошина. 17-летний голкипер, рост которого составляет 202 см, подписал с мадридским клубом контракт до лета 2026 года.

Ранее украинец выступал за клуб «Райо Махадаонда», выступающий в третьем по значимости испанском дивизионе. В сезоне-2023/24 в активе Ильи 8 сухих матчей из проведенных 11 игр. Волошин является воспитанником ДЮСШ города Новомосковск Днепропетровской области. В Испанию юный голкипер переехал в 2022 году.

Таким образом, Волошин стал вторым украинским голкипером в «Реале». В 2018 году в клуб перешел Андрей Лунин. Сначала вратарь играл на правах аренды в таких клубах, как «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». На данный момент Лунин провел 31 матч за «Реал», в 10 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. В сезоне-2023/24 после серьезной травмы бельгийца Тибо Куртуа Андрей Лунин нередко выходит в стартовом составе мадридского клуба.

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