Немецкий клуб отреагировал на трансфер Боатенга, разместив фото его девушки, совершившей суицид
2 февраля клуб Серии А «Салернитана» объявил о переходе экс-защитника «Баварии» и сборной Германии Джерома Боатенга.
2 февраля клуб Серии А «Салернитана» объявил о переходе экс-защитника «Баварии» и сборной Германии Джерома Боатенга.
Пресс-служба женского футбольного клуба «Нюрнберг» отреагировала на подписание контракта бывшего защитника сборной Германии Джерома Боатенга с итальянской «Салернитаной», выложив фотографию девушки футболиста Касии Ленхардт, которая совершила самоубийство.
В феврале 2021 года Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной. Незадолго до смерти Ленхардт футболист объявил о расставании с ней после того, как девушка разбила его машину. Также Боатенг обвинил бывшую возлюбленную в шантаже и назвал ее причиной ссор со своей семьей. Касия Ленхардт, в свою очередь, обвиняла Джерома во лжи и регулярных изменах.
35-летний Боатенг подписал контракт с итальянским клубом до окончания сезона-2023/24. «Салернитана» после 23 туров чемпионата Италии занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков.