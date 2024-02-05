Немецкий клуб отреагировал на трансфер Боатенга, разместив фото его девушки, совершившей суицид

В феврале 2021 года Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной. Незадолго до смерти Ленхардт футболист объявил о расставании с ней после того, как девушка разбила его машину. Также Боатенг обвинил бывшую возлюбленную в шантаже и назвал ее причиной ссор со своей семьей. Касия Ленхардт, в свою очередь, обвиняла Джерома во лжи и регулярных изменах.