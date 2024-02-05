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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Немецкий клуб отреагировал на трансфер Боатенга, разместив фото его девушки, совершившей суицид

2 февраля клуб Серии А «Салернитана» объявил о переходе экс-защитника «Баварии» и сборной Германии Джерома Боатенга.

СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Салернитана"

Пресс-служба женского футбольного клуба «Нюрнберг» отреагировала на подписание контракта бывшего защитника сборной Германии Джерома Боатенга с итальянской «Салернитаной», выложив фотографию девушки футболиста Касии Ленхардт, которая совершила самоубийство.

Источник: Соцсети

В феврале 2021 года Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной. Незадолго до смерти Ленхардт футболист объявил о расставании с ней после того, как девушка разбила его машину. Также Боатенг обвинил бывшую возлюбленную в шантаже и назвал ее причиной ссор со своей семьей. Касия Ленхардт, в свою очередь, обвиняла Джерома во лжи и регулярных изменах.

35-летний Боатенг подписал контракт с итальянским клубом до окончания сезона-2023/24. «Салернитана» после 23 туров чемпионата Италии занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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