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17:24 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии футболист сыграл рукой в штрафной, благодаря вратаря за сейв: видео

Инцидент произошел на седьмой добавленной ко второму тайму минуте и стоил команде победы в матче Кубка Нордесте.

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Защитник бразильского «Мараньяна» Янн Бальдез в матче с АБС привез пенальти на 90+7-й минуте, похлопав по мячу рукой, пытаясь похвалить своего вратаря за важнейший сейв при счете 2:1.

Голкипер отразил удар с пенальти, но соперник сравнял счет после добивания — 2:2.

Кубок Нордесте проводится среди команд северо-восточного региона Бразилии с 1976 года. Его называют одним из двух самых важных региональных турниров в стране. Победитель получает путевку в Южноамериканский кубок — второй по значимости континентальный турнир.

 В Бразилии футболист сыграл рукой в штрафной, благодаря вратаря за...
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