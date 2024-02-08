«ПСЖ» обыграл «Брест» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
«Пари Сен-Жермен» дома одержал победу над «Брестом» в матче ⅛ финала Кубка Франции.
ПСЖ
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«Пари Сен-Жермен» дома одержал победу над «Брестом» в матче ⅛ финала Кубка Франции.
В составе парижан забитыми мячами отличились Килиан Мбаппе (34'), Данило Перейра (37') и Гонсалу Рамуш (90+2'). У гостей единственный мяч забил нападающий Стив Мунье (65').
«Брест» доигрывал матч с «ПСЖ» вдесятером. На 69-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Лилиан Брассье.
В четверг, 8 февраля, будет сыгран заключительный матч ⅛ финала между «Руэном» и «Монако», после чего путем жеребьевки определятся четвертьфинальные пары. Ранее в эту стадию Кубка Франции вышли «Ренн», «Лион», «Ницца», «Страсбург», «Валансьен» и клуб из четвертого дивизиона «Ле-Пюи».
Матчи ¼ финала Кубка Франции пройдут 28 февраля.