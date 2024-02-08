«ПСЖ» обыграл «Брест» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

В четверг, 8 февраля, будет сыгран заключительный матч ⅛ финала между «Руэном» и «Монако», после чего путем жеребьевки определятся четвертьфинальные пары. Ранее в эту стадию Кубка Франции вышли «Ренн», «Лион», «Ницца», «Страсбург», «Валансьен» и клуб из четвертого дивизиона «Ле-Пюи».