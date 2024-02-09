Озил назвал команду, которая пострадает от синих карточек
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии отреагировал в соцсетях на новость о скоро введении синих карточек в футболе.
Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии отреагировал в соцсетях на новость о скоро введении синих карточек в футболе.
Синей карточкой предлагают наказывать за тактические фолы, которые футболисты часто используют для срыва атак, а также за споры с судейской бригадой во время матча. Игрок, получивший синюю карточку, покинет поле на десять минут.
«Так, получается, что “Атлетико” будет играть только вшестером?», — написал Озил.
Две синие карточки или комбинация желтой и синей карточки, как и в случае с получением двух желтых карточек, будут приводить к полноценному удалению.
Отличительной чертой игры «Атлетико» является множество мелких нарушений в течение матча. Из-за этого «матрасники» считаются одной из самых грубых команд в чемпионате Испании, хотя в этом сезоне по числу желтых карточек в Ла Лиге они идут на 16-м месте.