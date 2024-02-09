Озил назвал команду, которая пострадает от синих карточек

Синей карточкой предлагают наказывать за тактические фолы, которые футболисты часто используют для срыва атак, а также за споры с судейской бригадой во время матча. Игрок, получивший синюю карточку, покинет поле на десять минут.

«Так, получается, что “Атлетико” будет играть только вшестером?», — написал Озил.

Две синие карточки или комбинация желтой и синей карточки, как и в случае с получением двух желтых карточек, будут приводить к полноценному удалению.