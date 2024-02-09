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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе получил травму в Кубке Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит матч Лиги 1 с «Лиллем» из-за травмы полученной на Кубке Франции, сообщает журналист Адриан Гренье в одной из соцсетей.

ПСЖ
Лилль
Брест
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Источник: AP 2023

Как сообщает источник, в «ПСЖ» не хотят рисковать здоровьем Мбаппе. Сегодня, 9 февраля, 25-летний нападающий пройдет дополнительное медицинское обследование.

Ранее футболист получил болезненный удар в матче Кубка Франции с «Брестом». Мбаппе смог доиграть встречу до конца, но в четверг пропустил тренировку команды. «ПСЖ» одержал победу в этой игре со счетом 3:1, французский нападающий отметился голом на 34 минуте.

В текущем сезоне Мбаппе провел 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, он забил 30 голов и сделал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 180 млн.

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