Мбаппе получил травму в Кубке Франции

Как сообщает источник, в «ПСЖ» не хотят рисковать здоровьем Мбаппе. Сегодня, 9 февраля, 25-летний нападающий пройдет дополнительное медицинское обследование.

Ранее футболист получил болезненный удар в матче Кубка Франции с «Брестом». Мбаппе смог доиграть встречу до конца, но в четверг пропустил тренировку команды. «ПСЖ» одержал победу в этой игре со счетом 3:1, французский нападающий отметился голом на 34 минуте.