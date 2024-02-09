Мбаппе получил травму в Кубке Франции
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит матч Лиги 1 с «Лиллем» из-за травмы полученной на Кубке Франции, сообщает журналист Адриан Гренье в одной из соцсетей.
ПСЖ
Лилль
Брест
Как сообщает источник, в «ПСЖ» не хотят рисковать здоровьем Мбаппе. Сегодня, 9 февраля, 25-летний нападающий пройдет дополнительное медицинское обследование.
Ранее футболист получил болезненный удар в матче Кубка Франции с «Брестом». Мбаппе смог доиграть встречу до конца, но в четверг пропустил тренировку команды. «ПСЖ» одержал победу в этой игре со счетом 3:1, французский нападающий отметился голом на 34 минуте.
В текущем сезоне Мбаппе провел 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, он забил 30 голов и сделал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 180 млн.