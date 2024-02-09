Роналду надругался над шарфом соперника после поражения: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7c71a0ce1289482b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240432" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч за трофей Riyadh Season закончился победой «Аль-Хиляля» со счетом 2:0. После матча 39-летний португалец направлялся в подтрибунное помещение, когда на него с трибун полетели шарфы «Аль-Хиляля». Один из шарфов упал прямо ему в ноги, после чего Роналду демонстративно засунул его в трусы и выбросил обратно на трибуны. Видео момента было опубликовано в социальных сетях.

По ходу матча болельщики «Аль‑Хиляля» неоднократно провоцировали Роналду, скандируя имя Лионеля Месси, когда мяч оказывался у португальца. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам и произнес: «Здесь я, а не Месси».

Роналду в этом матче провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой во втором тайме. Всего звездный португалец провел за саудовский клуб 44 матча, в которых забил 38 мячей и сделал 13 голевых передач.