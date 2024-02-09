Роналду надругался над шарфом соперника после поражения: видео
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду засунул в трусы шарф «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду засунул в трусы шарф «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче.
Матч за трофей Riyadh Season закончился победой «Аль-Хиляля» со счетом 2:0. После матча 39-летний португалец направлялся в подтрибунное помещение, когда на него с трибун полетели шарфы «Аль-Хиляля». Один из шарфов упал прямо ему в ноги, после чего Роналду демонстративно засунул его в трусы и выбросил обратно на трибуны. Видео момента было опубликовано в социальных сетях.
По ходу матча болельщики «Аль‑Хиляля» неоднократно провоцировали Роналду, скандируя имя Лионеля Месси, когда мяч оказывался у португальца. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам и произнес: «Здесь я, а не Месси».
Роналду в этом матче провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой во втором тайме. Всего звездный португалец провел за саудовский клуб 44 матча, в которых забил 38 мячей и сделал 13 голевых передач.
«Аль-Наср» идет в чемпионате Саудовской Аравии на втором месте, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на семь очков.