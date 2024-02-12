Спортивный директор «Байера»: Хаби Алонсо останется в клубе

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес в эфире немецкого телеканала ZDF высказался о будущем главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Да, я уверен, что Хаби Алонсо останется в “Байере”. Одна из причин — контракт. Другая — он и его семья чувствуют себя комфортно в Леверкузене. Он знает, что у него есть в этом клубе. У него также очень хорошая команда, радужные перспективы. Никаких изменений в составе не предвидится. В следующем году у нас определенно будет топ-команда», — заявил Рольфес.

Ранее появилась информация, что в «Ливерпуле» обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера на следующий сезон, после того как Юрген Клопп объявил об уходе из клуба летом. Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. Вместе с мерсисайдским клубом полузащитник побеждал в Лиге чемпионов в 2005 году.

В сезоне-2023/24 леверкузенский «Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиге после 21 тура, опережаю «Баварию» на 5 очков. В минувший уик-энд команда Хаби Алонсо в очном противостоянии переиграла мюнхенцев со счетом 3:0. «Бавария» побеждала в Чемпионате Германии на протяжении 11 сезонов подряд. Последний раз титул достался не клубу из Мюнхена по итогам сезона-2011/12, когда триумфатором стала дортмундская «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа.