«Челси» в добавленное время вырвал победу у «Кристал Пэлас»
Лондонский «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 24-го тура АПЛ.
Лондонский «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 24-го тура АПЛ.
Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник хозяев Джефферсон Лерма. На 47-й минуте полузащитник «Челси» Конор Галлахер сравнял счет, а на первой добавленной минуте помог своей команде выйти вперед. Спустя три минуты окончательный счет на табло установил полузащитник Энцо Фернандес.
«Наш футбол был пустым в первом тайме, очень разочаровывающим. Нам нужно реагировать на игру, избегать такого старта. Возможно, когда нам забили, был фол. Мы очень хорошо начали второй тайм и сравняли. Матч получился тяжелым, но я доволен.
Мы просто хотим укрепить уверенность. Нужно понять, что необходимо быть более стабильными. Мы использовали двух нападающих в зоне между центральным и крайним защитником, подняли Гюсто и Чилуэлла повыше и стали быстрее перемещать мяч с Энцо в роли “десятки”. Это помогло забить», — сказал после матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
«Челси» одержал 14-ю победу кряду над «Кристал Пэлас», 13 из которых были добыты в рамках АПЛ. Эта победная серия тянется с марта 2018 года и является самой продолжительной в противостоянии с отдельно взятым клубом за всю историю «синих».
Благодаря этой победе «Челси» поднялся на 10-е место и имеет в своем активе 34 очка. Следующий матч лондонцы проведут в субботу, 17 февраля, на выезде против «Манчестер Сити».