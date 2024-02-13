«Челси» в добавленное время вырвал победу у «Кристал Пэлас»

«Наш футбол был пустым в первом тайме, очень разочаровывающим. Нам нужно реагировать на игру, избегать такого старта. Возможно, когда нам забили, был фол. Мы очень хорошо начали второй тайм и сравняли. Матч получился тяжелым, но я доволен.



Мы просто хотим укрепить уверенность. Нужно понять, что необходимо быть более стабильными. Мы использовали двух нападающих в зоне между центральным и крайним защитником, подняли Гюсто и Чилуэлла повыше и стали быстрее перемещать мяч с Энцо в роли “десятки”. Это помогло забить», — сказал после матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.