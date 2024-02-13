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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» в добавленное время вырвал победу у «Кристал Пэлас»

Лондонский «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 24-го тура АПЛ.

Челси
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник хозяев Джефферсон Лерма. На 47-й минуте полузащитник «Челси» Конор Галлахер сравнял счет, а на первой добавленной минуте помог своей команде выйти вперед. Спустя три минуты окончательный счет на табло установил полузащитник Энцо Фернандес.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наш футбол был пустым в первом тайме, очень разочаровывающим. Нам нужно реагировать на игру, избегать такого старта. Возможно, когда нам забили, был фол. Мы очень хорошо начали второй тайм и сравняли. Матч получился тяжелым, но я доволен.

Мы просто хотим укрепить уверенность. Нужно понять, что необходимо быть более стабильными. Мы использовали двух нападающих в зоне между центральным и крайним защитником, подняли Гюсто и Чилуэлла повыше и стали быстрее перемещать мяч с Энцо в роли “десятки”. Это помогло забить», — сказал после матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

«Челси» одержал 14-ю победу кряду над «Кристал Пэлас», 13 из которых были добыты в рамках АПЛ. Эта победная серия тянется с марта 2018 года и является самой продолжительной в противостоянии с отдельно взятым клубом за всю историю «синих».

Благодаря этой победе «Челси» поднялся на 10-е место и имеет в своем активе 34 очка. Следующий матч лондонцы проведут в субботу, 17 февраля, на выезде против «Манчестер Сити».

Кристал Пэлас
1:3
Первый тайм: 1:0
Челси
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