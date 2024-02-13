Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Реал
Футбол. Зарубежный
12.02
Кристал Пэлас
Челси
13
Футбол. Зарубежный
12.02
Альмерия
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
12.02
Ювентус
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
14.02
Болонья
Фиорентина
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
11.02
Ницца
Монако
23
11.02
Монпелье
Лион
12
11.02
Тулуза
Нант
12
11.02
Клермон Фут
Брест
11
11.02
Лорьян
Реймс
20
11.02
Гавр
Ренн
01
10.02
ПСЖ
Лилль
31
10.02
Ланс
Страсбур
31
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин пропустит матч с «Тулузой» из-за дисквалификации

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» из-за перебора желтых карточек.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В прошедшем матче 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» Головин в первом тайме получил желтую карточку, которая в этом сезоне для него стала восьмой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В игре с «Ниццей» Головин стал автором победного гола, он удачно сыграл на добивании на 77-й минуте встречи. Всего на счету российского полузащитника в текущем сезоне Лиги 1 шесть голов и четыре результативных передачи в 19 матчах.

Ранее Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн.

«Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 38 очков.

 Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль»
Василий Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь