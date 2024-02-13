Головин пропустит матч с «Тулузой» из-за дисквалификации

В прошедшем матче 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» Головин в первом тайме получил желтую карточку, которая в этом сезоне для него стала восьмой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d29753ae2f54cb8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240450" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В игре с «Ниццей» Головин стал автором победного гола, он удачно сыграл на добивании на 77-й минуте встречи. Всего на счету российского полузащитника в текущем сезоне Лиги 1 шесть голов и четыре результативных передачи в 19 матчах.

Ранее Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн.