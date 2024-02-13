Головин пропустит матч с «Тулузой» из-за дисквалификации
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» из-за перебора желтых карточек.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» из-за перебора желтых карточек.
В прошедшем матче 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» Головин в первом тайме получил желтую карточку, которая в этом сезоне для него стала восьмой.
В игре с «Ниццей» Головин стал автором победного гола, он удачно сыграл на добивании на 77-й минуте встречи. Всего на счету российского полузащитника в текущем сезоне Лиги 1 шесть голов и четыре результативных передачи в 19 матчах.
Ранее Головин попал на обложку французской газеты L'Equipe.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за €30 млн.
«Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 38 очков.