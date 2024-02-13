Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль»

Как сообщает Caught Offside со ссылкой на слова журналиста Фабрицио Романо, Мбаппе изучал переход в английский клуб, потому что хотел поработать с Юргеном Клоппом. Но после того как Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона-2023/24, Мбаппе больше не рассматривает этот клуб как вариант для продолжения карьеры.