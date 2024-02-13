Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль»
Стала известна причина, по которой нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль».
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Стала известна причина, по которой нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе больше не рассматривает переход в «Ливерпуль».
Как сообщает Caught Offside со ссылкой на слова журналиста Фабрицио Романо, Мбаппе изучал переход в английский клуб, потому что хотел поработать с Юргеном Клоппом. Но после того как Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона-2023/24, Мбаппе больше не рассматривает этот клуб как вариант для продолжения карьеры.
Напомним, в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах за «ПСЖ», в которых забил 30 мячей и сделал семь голевых передач. Контракт 25-летнего игрока с клубом истекает летом этого года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 180 млн.