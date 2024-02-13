Стало известно, чем займется Клопп после ухода из «Ливерпуля»
Юрген Клопп, после ухода с поста главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона, будет заниматься строительством домов для своей семьи, сообщает Daily Express.
Юрген Клопп, после ухода с поста главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона, будет заниматься строительством домов для своей семьи, сообщает Daily Express.
Клопп сообщил семье, что во время паузы в тренерской работе хочет сам взяться за руководство строительством домов в Германии и Испании, так как процесс сильно отстает от графика. Учитывая его работу в «Ливерпуле», до сих пор за это отвечала супруга.
По информации источника, Клопп строит два новых объекта, один из которых находится в его родном городе Висбадене, а другой на Майорке, потому что он любит там отдыхать.
Отмечается, что дом в Германии строится для того, чтобы Клопп и его жена Улла чаще могли быть рядом с семьей, поскольку недавно они впервые стали бабушкой и дедушкой. В июне 2022 года Клопп заплатил за недвижимость £3,4 млн, приобретя ее у швейцарского бизнесмена и художника Рольфа Кни.
В конце января 56-летний Юрген Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после окончания текущего сезона. Он возглавлял клуб с 2015 года. В 2020 году немец привел «красных» к первой с 1990 года победе в чемпионате Англии. В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, еще дважды команда доходила до финала самого престижного еврокубка, оба раза уступая мадридскому «Реалу». Также Клопп привел «Ливерпуль» к победам в Кубке Англии, Кубке английской футбольной лиги, Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.