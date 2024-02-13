Стало известно, чем займется Клопп после ухода из «Ливерпуля»

Клопп сообщил семье, что во время паузы в тренерской работе хочет сам взяться за руководство строительством домов в Германии и Испании, так как процесс сильно отстает от графика. Учитывая его работу в «Ливерпуле», до сих пор за это отвечала супруга.

По информации источника, Клопп строит два новых объекта, один из которых находится в его родном городе Висбадене, а другой на Майорке, потому что он любит там отдыхать.

Отмечается, что дом в Германии строится для того, чтобы Клопп и его жена Улла чаще могли быть рядом с семьей, поскольку недавно они впервые стали бабушкой и дедушкой. В июне 2022 года Клопп заплатил за недвижимость £3,4 млн, приобретя ее у швейцарского бизнесмена и художника Рольфа Кни.