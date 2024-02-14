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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Сити» Гвардиол пропустит до трех недель из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что защитник команды Йошко Гвардиол из-за травмы голеностопа пропустит две-три недели.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Ранее «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

«Йошко Гвардиол выбыл на два-три недели из-за травмы связок голеностопа. Бернарду Силва получил сильный удар по лодыжке, у Джека Грилиша, по всей видимости, мышечная травма. Матео Ковачич готов вернуться», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

«Манчестер Сити» является действующим обладателем трофея. Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла решающий матч у «Интера» со счетом 1:0.

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол перешел из «Лейпцига» в «Манчестер Сити» в августе прошлого года. По информации портала The Athletic, сумма трансфера составила €90 млн, контракт рассчитан на пять лет. Гвардиол стал вторым в списке самых дорогих покупок «Сити». Первое место занимает английский полузащитник Джек Грилиш, который в 2021 году перешел из «Астон Виллы» за €117,5 млн.

 Защитник «Сити» Гвардиол пропустит до трех недель из-за травмы
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