«Бавария» проиграла 10 матчей из 43 под руководством Тухеля

Поражение от «Лацио» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов стало для «Баварии» десятым в 43 матчах при главном тренере Томасе Тухеле. Столько же было у бывшего главного тренера команды Юлиана Нагельсмана, но с ним команда провела 84 встречи, сообщает Opta Sports.

Тухель возглавил «Баварию» в марте прошлого года. Руководство немецкого клуба приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с Нагельсманом, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение с Тухелем рассчитано до 30 июня 2025 года.