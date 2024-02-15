«Бавария» проиграла 10 матчей из 43 под руководством Тухеля
Мюнхенская «Бавария» потерпела 10 поражений при Томасе Тухеле, столько же было у Юлиана Нагельсмана.
Мюнхенская «Бавария» потерпела 10 поражений при Томасе Тухеле, столько же было у Юлиана Нагельсмана.
Поражение от «Лацио» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов стало для «Баварии» десятым в 43 матчах при главном тренере Томасе Тухеле. Столько же было у бывшего главного тренера команды Юлиана Нагельсмана, но с ним команда провела 84 встречи, сообщает Opta Sports.
Тухель возглавил «Баварию» в марте прошлого года. Руководство немецкого клуба приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с Нагельсманом, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение с Тухелем рассчитано до 30 июня 2025 года.
«Бавария» проиграла итальянскому клубу в еврокубках впервые за 13 лет. «Лацио» одержал победу со счетом 1:0. Ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет 5 марта в Мюнхене.