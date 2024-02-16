«Хетафе» «анонсировал» переход Килиана Мбаппе

Пресс-служба «Хетафе» в шутку анонсировала переход нападающего сборной Франции, опубликовав в соцсетях фотографию, где Мбаппе изображен в клубной форме на их домашнем стадионе.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о своем окончательном решении покинуть клуб летом в качестве свободного агента. Ожидается, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

«Хетафе» представляет одноименный город, который является пригородом Мадрида. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.