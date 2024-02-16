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09:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Хетафе» «анонсировал» переход Килиана Мбаппе

Испанский «Хетафе» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе по окончании сезона покинет клуб.

ПСЖ
Реал
Хетафе
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Источник: Reuters

Пресс-служба «Хетафе» в шутку анонсировала переход нападающего сборной Франции, опубликовав в соцсетях фотографию, где Мбаппе изображен в клубной форме на их домашнем стадионе.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о своем окончательном решении покинуть клуб летом в качестве свободного агента. Ожидается, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

«Хетафе» представляет одноименный город, который является пригородом Мадрида. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В этом сезоне нападающий провел за парижский клуб 30 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал семь результативных передач.

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