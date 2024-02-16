«Хетафе» «анонсировал» переход Килиана Мбаппе
Испанский «Хетафе» отреагировал на информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе по окончании сезона покинет клуб.
ПСЖ
Реал
Хетафе
Пресс-служба «Хетафе» в шутку анонсировала переход нападающего сборной Франции, опубликовав в соцсетях фотографию, где Мбаппе изображен в клубной форме на их домашнем стадионе.
Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о своем окончательном решении покинуть клуб летом в качестве свободного агента. Ожидается, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».
«Хетафе» представляет одноименный город, который является пригородом Мадрида. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В этом сезоне нападающий провел за парижский клуб 30 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал семь результативных передач.