Канье Уэст записал две песни с ультрас «Интера»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240512" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Объединение фанатов «Интера» Curva Nord Milano приняли участие в записи двух композиций для альбома рэперов Йе (Канье Уэста) и Ty Dolla $ign под названием «Vultures 1».

Ультрас записали бэк-вокал для песен «Vultures» и «Carnival». Участникам объединения были предоставлены авторские права на оба трека. Запись прошла под руководством продюсеров Федерико Секондоме и ZLYAH.

В записи альбома «Vultures 1» также приняли участие старшая дочь Канье Уэста Норт, Трэвис Скотт, Фредди Гиббс, Playboi Carti и ряд других исполнителей.

«Vultures 1» — первая часть трилогии. «Vultures 2» и «Vultures 2» планируется выпустить в ближайшие несколько месяцев. Премьера альбома на стримигновых платформах состоялась 10 февраля. Однако уже 16 февраля альбом исчез с платформ Apple Music и Spotify по требованию дистрибьютора, который не намерен их туда возвращать.