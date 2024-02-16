Канье Уэст записал две песни с ультрас «Интера»
После записи с фанатами Канье передал им права на песни.
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После записи с фанатами Канье передал им права на песни.
Объединение фанатов «Интера» Curva Nord Milano приняли участие в записи двух композиций для альбома рэперов Йе (Канье Уэста) и Ty Dolla $ign под названием «Vultures 1».
Ультрас записали бэк-вокал для песен «Vultures» и «Carnival». Участникам объединения были предоставлены авторские права на оба трека. Запись прошла под руководством продюсеров Федерико Секондоме и ZLYAH.
В записи альбома «Vultures 1» также приняли участие старшая дочь Канье Уэста Норт, Трэвис Скотт, Фредди Гиббс, Playboi Carti и ряд других исполнителей.
«Vultures 1» — первая часть трилогии. «Vultures 2» и «Vultures 2» планируется выпустить в ближайшие несколько месяцев. Премьера альбома на стримигновых платформах состоялась 10 февраля. Однако уже 16 февраля альбом исчез с платформ Apple Music и Spotify по требованию дистрибьютора, который не намерен их туда возвращать.
Это первый альбом Уэста после серии антисемитских высказываний, а также признаний в симпатиях к Адольфу Гитлеру и нацистам. За эти высказывания его не раз блокировали ведущие соцсети, а компании Adidas, Gap, Balenciaga разорвали с ним контракты. В конце декабря 2023 года Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания.