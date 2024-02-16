Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Торино
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Интер
Салернитана
Футбол. Еврокубки
15.02
Бенфика
Тулуза
21
Футбол. Еврокубки
15.02
Милан
Ренн
30
Футбол. Еврокубки
15.02
Ланс
Фрайбург
00
Футбол. Еврокубки
15.02
Брага
Карабах
24
Футбол. Еврокубки
15.02
Серветт Ж
Лудогорец
00
Футбол. Еврокубки
15.02
Бетис
Динамо З
01
Футбол. Еврокубки
15.02
Аякс
Буде-Глимт
22
Футбол. Еврокубки
15.02
Маккаби Хайфа
Гент
10
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
14.02
Болонья
Фиорентина
20
12.02
Ювентус
Удинезе
01
11.02
Милан
Наполи
10
11.02
Дженоа
Аталанта
14
11.02
Болонья
Лечче
40
11.02
Монца
Верона
00
11.02
Фиорентина
Фрозиноне
51
10.02
Сассуоло
Торино
11
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Канье Уэст записал две песни с ультрас «Интера»

После записи с фанатами Канье передал им права на песни.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Объединение фанатов «Интера» Curva Nord Milano приняли участие в записи двух композиций для альбома рэперов Йе (Канье Уэста) и Ty Dolla $ign под названием «Vultures 1».

Ультрас записали бэк-вокал для песен «Vultures» и «Carnival». Участникам объединения были предоставлены авторские права на оба трека. Запись прошла под руководством продюсеров Федерико Секондоме и ZLYAH.

В записи альбома «Vultures 1» также приняли участие старшая дочь Канье Уэста Норт, Трэвис Скотт, Фредди Гиббс, Playboi Carti и ряд других исполнителей.

«Vultures 1» — первая часть трилогии. «Vultures 2» и «Vultures 2» планируется выпустить в ближайшие несколько месяцев. Премьера альбома на стримигновых платформах состоялась 10 февраля. Однако уже 16 февраля альбом исчез с платформ Apple Music и Spotify по требованию дистрибьютора, который не намерен их туда возвращать.

Это первый альбом Уэста после серии антисемитских высказываний, а также признаний в симпатиях к Адольфу Гитлеру и нацистам. За эти высказывания его не раз блокировали ведущие соцсети, а компании Adidas, Gap, Balenciaga разорвали с ним контракты. В конце декабря 2023 года Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания.

 Яннис не верит в Карри в конкурсе трехочковых с Сабриной Ионеску
Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА на 71 минуту быстрее Джордана
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь