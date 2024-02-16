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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Стало известно, кого хочет купить «ПСЖ» после ухода Мбаппе

Французский клуб активизировал переговоры по поискам нового нападающего, чтобы быть готовым к открытию летнего трансферного окна.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Контракт Мбаппе с клубом истекает в июне 2024 года Недавно появилась информация о том, что Килиан проинформировал «ПСЖ» об уходе из клуба по окончании сезона.

Как сообщает The Athletic, приоритетным вариантом в шорт-листе «ПСЖ» является 25-летний нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в шорт-лист «ПСЖ» также входят англичанин Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), и португальский легионер «Милана» Рафаэл Леау.

Виктор Осимхен ранее выступал за немецкий «Вольфсбург», бельгийский «Шарлеруа» и французский «Лилль». В 2023 году нигериец вместе с Хвичей Кварацхелией помог «Наполи» выиграть первое скудетто за 33 года.

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