СМИ: Стало известно, кого хочет купить «ПСЖ» после ухода Мбаппе

Контракт Мбаппе с клубом истекает в июне 2024 года Недавно появилась информация о том, что Килиан проинформировал «ПСЖ» об уходе из клуба по окончании сезона.

Как сообщает The Athletic, приоритетным вариантом в шорт-листе «ПСЖ» является 25-летний нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в шорт-лист «ПСЖ» также входят англичанин Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), и португальский легионер «Милана» Рафаэл Леау.