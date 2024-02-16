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15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы лучший тренер и футболист АПЛ в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в Английской Премьер-лиге в январе, сообщает официальный сайт лиги.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Также лучшим игроком чемпионата Англии признан полузащитник мерсисайдцев Диогу Жота.

Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» выиграл три матча в АПЛ. Команда одержала победу над «Ньюкаслом», «Борнмутом» и «Челси». В текущем сезоне «красные» располагаются на первом месте в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на два очка. Но у «Сити» есть игра в запасе.

В январе Диогу Жота провел три матча за «Ливерпуль», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее 56-летний Юрген Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после окончания текущего сезона. Он возглавлял клуб с 2015 года.

В 2020 году немец привел «красных» к первой с 1990 года победе в чемпионате Англии. В 2019 году «Ливерпуль» выиграл Лигу Чемпионов, еще дважды команда доходила до финала самого престижного еврокубка, оба раза уступая мадридскому «Реалу».

Также Клопп привел «Ливерпуль» к победам в Кубке Англии, Кубке английской футбольной лиги, Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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