«Милан» проиграл «Монце», пропустив четыре мяча

Хозяева открыли счет на 45-й минуте, когда хавбек хозяев Маттео Пессина уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. В добавленное время к первому тайму время «Монце» удалось удвоить преимущество. На шестой добавленной минуте хозяева убежали в контратаку, которую точным ударом завершил нападающий Дани Мота.

На 53-й минуте нападающий «Милана» Лука Йович получил прямую красную карточку за удар соперника по лицу. Находясь в меньшинстве, «россонери» сумели сравнять счет — на 64-й минуте Оливье Жиру замкнул подачу в штрафную, а на 88-й Кристиан Пулишич с правого края штрафной отправил мяч в дальний угол ворот «Монцы». Уже в следующей атаке «Монце» удалось вернуть лидерство благодаря точному удару Варрена Бондо, а на пятой добавленной минуте нападающий Лоренцо Коломбо забил четвертый мяч своей команды и установил окончательный счет в матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cfc39eff721f2bd6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240531" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда. Разумеется, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее. После того как мы сравняли счет, нужно было сыграть поспокойнее и лучше обороняться. Но в тот момент команда ощутила уверенность и хотела вырвать победу. Сегодня было слишком много ошибок», — сказал после матча главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

«Милан» впервые за 10 матчей проиграл в Серии А. Последний раз «россонери» уступали в чемпионате в начале декабря в выездной матче с «Аталантой» (2:3). Клуб не сумел воспользоваться осечкой «Ювентуса», который в этом туре потерял очки с «Вероной» (2:2), и остался на третьей строчке. Следующий матч «Милан» проведет в воскресенье, 25 февраля, дома против «Аталанты».