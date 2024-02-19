Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.02
Бетис
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
18.02
Брест
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
18.02
Монца
Милан
42
Футбол. Зарубежный
18.02
Мальорка
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
18.02
Монца
Милан
42
18.02
Фрозиноне
Рома
03
18.02
Удинезе
Кальяри
11
18.02
Эмполи
Фиорентина
11
18.02
Лацио
Болонья
12
17.02
Аталанта
Сассуоло
30
17.02
Верона
Ювентус
22
17.02
Наполи
Дженоа
11
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
08:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» проиграл «Монце», пропустив четыре мяча

«Милан» в выездном матче 25-го тура чемпионата Италии уступил «Монце» (2:4).

Монца
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Хозяева открыли счет на 45-й минуте, когда хавбек хозяев Маттео Пессина уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. В добавленное время к первому тайму время «Монце» удалось удвоить преимущество. На шестой добавленной минуте хозяева убежали в контратаку, которую точным ударом завершил нападающий Дани Мота.

На 53-й минуте нападающий «Милана» Лука Йович получил прямую красную карточку за удар соперника по лицу. Находясь в меньшинстве, «россонери» сумели сравнять счет — на 64-й минуте Оливье Жиру замкнул подачу в штрафную, а на 88-й Кристиан Пулишич с правого края штрафной отправил мяч в дальний угол ворот «Монцы». Уже в следующей атаке «Монце» удалось вернуть лидерство благодаря точному удару Варрена Бондо, а на пятой добавленной минуте нападающий Лоренцо Коломбо забил четвертый мяч своей команды и установил окончательный счет в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда. Разумеется, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее. После того как мы сравняли счет, нужно было сыграть поспокойнее и лучше обороняться. Но в тот момент команда ощутила уверенность и хотела вырвать победу. Сегодня было слишком много ошибок», — сказал после матча главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

«Милан» впервые за 10 матчей проиграл в Серии А. Последний раз «россонери» уступали в чемпионате в начале декабря в выездной матче с «Аталантой» (2:3). Клуб не сумел воспользоваться осечкой «Ювентуса», который в этом туре потерял очки с «Вероной» (2:2), и остался на третьей строчке. Следующий матч «Милан» проведет в воскресенье, 25 февраля, дома против «Аталанты».

Благодаря этой победе «Монца» поднялась на 11-ю строчку и сократила отставание от еврокубковой зоны до восьми очков. Клуб из пригорода Милана впервые в своей истории сумел забить четыре мяча в матче Серии А. «Монца» проводит второй сезон в высшей лиги Италии.

Читайте также
Монца
4:2
Первый тайм: 2:0
Милан
 Медведев выпал из топ-3 мирового рейтинга, его обошел Синнер
Матч всех звезд НБА стал рекордным по числу набранных очков
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь