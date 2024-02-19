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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом», сообщает Marca.

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Источник: Reuters

15 февраля Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, что покинет клуб по истечении контракта этим летом. Как сообщает Marca, в этот же день он подписал соглашение с «Реалом» до конца сезона-2028/29.

Футболист также сообщил о своем решении партнерам по команде перед утренней тренировкой, которая прошла несколько дней назад.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны и дважды победил в Кубке французской лиги. В составе сборной Франции нападающий выиграл чемпионат мира 2018 году. Спустя четыре года на мундиале в Катаре французы снова добрались до финала, но в решающем матче уступили аргентинцам. Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.

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