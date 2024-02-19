Тренер «Бирмингема» покинул пост через месяц после назначения

Ассистент Моурбея Марк Винус будет исполнять обязанности главного тренера. Отмечается, что Моурбей будет отсутствовать от шести до восьми недель. Какой именно диагноз поставлен английскому специалисту не уточняется.

«После недавнего обследования я получил медицинский диагноз, который потребует от меня лечения. Прохождение лечения потребует от меня временного отстранения от выполнения технических обязанностей главного тренера футбольного клуба “Бирмингем Сити”. Пока я не вернусь, командой будет временно руководить мой помощник Марк Винус при поддержке тренеров Эшли Коула, Пита Шаттлворта и Майка Тейлора. Я продолжу давать советы и консультации, пока прохожу лечение», — приводит слова Моурбея пресс-служба «Бирмингема».

60-летний Моурбей возглавил «Бирмингем» 8 января, он сменил на этом посту экс-нападающего «МЮ» и сборной Англии Уэйна Руни. Руни стал главным тренером команды в октябре. Под его руководством «Бирмингем» провел 15 матчей в Чемпионшипе, в которых одержал две победы при четырех ничьих и девяти поражениях.