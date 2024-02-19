Тренер «Бирмингема» покинул пост через месяц после назначения
Главный тренер «Бирмингема» Тони Моубрей временно отстранен от управления командой из-за болезни, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер «Бирмингема» Тони Моубрей временно отстранен от управления командой из-за болезни, сообщает пресс-служба клуба.
Ассистент Моурбея Марк Винус будет исполнять обязанности главного тренера. Отмечается, что Моурбей будет отсутствовать от шести до восьми недель. Какой именно диагноз поставлен английскому специалисту не уточняется.
«После недавнего обследования я получил медицинский диагноз, который потребует от меня лечения. Прохождение лечения потребует от меня временного отстранения от выполнения технических обязанностей главного тренера футбольного клуба “Бирмингем Сити”. Пока я не вернусь, командой будет временно руководить мой помощник Марк Винус при поддержке тренеров Эшли Коула, Пита Шаттлворта и Майка Тейлора. Я продолжу давать советы и консультации, пока прохожу лечение», — приводит слова Моурбея пресс-служба «Бирмингема».
60-летний Моурбей возглавил «Бирмингем» 8 января, он сменил на этом посту экс-нападающего «МЮ» и сборной Англии Уэйна Руни. Руни стал главным тренером команды в октябре. Под его руководством «Бирмингем» провел 15 матчей в Чемпионшипе, в которых одержал две победы при четырех ничьих и девяти поражениях.
«Бирмингем» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 38 очков. Лидирует в высшем дивизионе Английской футбольной лиги «Лестер Сити», в активе команды 78 очков.