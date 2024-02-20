Футболист «Айнтрахта» порвал «кресты» в третий раз за пять лет

26-летний австриец получил повреждение в бесконтактной ситуации и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте. Обследование выявило у форварда разрыв крестообразной и внешней связок правого колена. Сроки восстановления не уточняются, но, судя по всему, он выбыл до конца нынешнего сезона.

Для Калайджича это уже третий разрыв «крестов» в карьере. Первая травма случилась в июле 2019 года, из-за чего он практически полностью пропустил сезон-2019/20. Вторую травму нападающий получил в сентябре 2022 года в своем первом матче за «Вулверхэмптон» и пропустил весь сезон-2022/23.

Отмечается, что первые два разрыва «крестов» у Калайджича произошли на левом колене, в то время как в этот раз у него травмировалось правое. Восстановление от первой травмы заняло у австрийца 263 дня, от второй — 274 дня.

Этой зимой Калайджич был арендован «Айнтрахтом» у «Вулверхэмптона», успев провести за немецкую команду всего шесть матчей, в которых он забил один мяч и сделал две голевые передачи.