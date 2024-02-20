Сульшер может стать и.о. главного тренера «Баварии»

По информации источника, в кандидатуре 50-летнего норвежского специалиста заинтересован спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд. В данный момент руководство «Баварии» не собирается увольнять главного тренера Томаса Тухеля и планирует дать ему возможность доработать до конца сезона. Однако неудовлетворительные результаты команды в последних матчах заставляют боссов «Баварии» принимать решения от игры к игре и активно изучать запасные варианты.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» хочет чтобы новым главным тренером команды стал Зинедин Зидан, который находится без работы с лета 2021 года.

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года. На прошлой неделе норвежец заявил, что после двухлетнего перерыва ему хотелось бы вернуться к тренерской работе.

Тухель возглавил команду в марте 2023 года. Под его руководство команда проиграла 11 из 44 матчей, уступив в последних трех встречах «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3). В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы идут на второй строчке, уступая лидирующему «Байеру» восемь очков. Впервые с 2013 года «Бавария» может остаться без чемпионского титула в Германии.