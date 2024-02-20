Мудрик может покинуть «Челси» из-за неподобающего поведения
Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик ближайшим летом может покинуть команду. Об этом сообщает издание Give me Sport.
Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик ближайшим летом может покинуть команду. Об этом сообщает издание Give me Sport.
По информации источника, в лондонском клубе разочарованы не только нестабильной игрой 23-летнего украинца, но и его поведением за пределами поля.
«Слухи о его поведении были предметом обсуждения, но его непоследовательность в дни матчей вызвала дополнительные вопросы о том, есть ли у него будущее в клубе. Инсайдеры предполагают, что он может стать одним из самых громких уходов нынешним летом», — сказано в статье.
Мудрик начал терять игровую практику в конце 2023 года. После Нового года он лишь дважды выходил в стартовом составе «Челси» (оба раза в кубковых матчах), а последние три игры и вовсе провел на скамейке запасных. Главный тренер команды Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник оказался в запасе из-за неудовлетворительной формы.
За свою игру в последних матчах Мудрик неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков лондонского клуба. Один из фанатов «синих» лично обратился к Мудрику в одной из соцсетей, на что тот предложил ему сыграть в футбол один на один на десять тысяч фунтов.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории клуба. Всего Мудрик провел за «Челси» 42 матча, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.