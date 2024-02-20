Мудрик может покинуть «Челси» из-за неподобающего поведения

По информации источника, в лондонском клубе разочарованы не только нестабильной игрой 23-летнего украинца, но и его поведением за пределами поля.

«Слухи о его поведении были предметом обсуждения, но его непоследовательность в дни матчей вызвала дополнительные вопросы о том, есть ли у него будущее в клубе. Инсайдеры предполагают, что он может стать одним из самых громких уходов нынешним летом», — сказано в статье.

Мудрик начал терять игровую практику в конце 2023 года. После Нового года он лишь дважды выходил в стартовом составе «Челси» (оба раза в кубковых матчах), а последние три игры и вовсе провел на скамейке запасных. Главный тренер команды Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник оказался в запасе из-за неудовлетворительной формы.

За свою игру в последних матчах Мудрик неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков лондонского клуба. Один из фанатов «синих» лично обратился к Мудрику в одной из соцсетей, на что тот предложил ему сыграть в футбол один на один на десять тысяч фунтов.