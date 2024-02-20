Гвардиола принес извинения Филлипсу за то, что указал ему на лишний вес
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола извинился перед Калвином Филлипсом за то, что публично указал ему на лишний вес.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола извинился перед Калвином Филлипсом за то, что публично указал ему на лишний вес.
Гвардиола высказывался о лишним весе Филлипса в прошлом сезоне. Сейчас полузащитник выступает за «Вест Хэм» на правах аренды. Филлипс — воспитанник «Лидс Юнайтед», в 2022 году он перешел в «Манчестер Сити» за €49 млн.
В активе Калвина Филлипса 31 матч за сборную Англии. Полузащитник был в составе национальной команды на Евро-2020 и чемпионате мира в Катаре.
28-летний футболист недавно признался, что его задело то, как Гвардиола высказался публично о его лишнем весе. Филлипс не был не согласен с оценкой тренера. «Не спорю, он был прав, но сказать такое можно по-разному. Очевидно, что эти слова подорвали мою уверенность в себе. Моя семья была недовольна этим, особенно мама», — говорил Филлипс в одном из интервью.
«Да, мне жаль. Один раз за восемь лет извиниться — это неплохо. Но мне очень жаль. Я извиняюсь перед ним. Я извиняюсь. Мне очень жаль», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
В текущем сезоне Филлипс принял участие в 4 матчах во всех турнирах за «Вест Хэм», в которых забил один гол.