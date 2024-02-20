Гвардиола принес извинения Филлипсу за то, что указал ему на лишний вес

Гвардиола высказывался о лишним весе Филлипса в прошлом сезоне. Сейчас полузащитник выступает за «Вест Хэм» на правах аренды. Филлипс — воспитанник «Лидс Юнайтед», в 2022 году он перешел в «Манчестер Сити» за €49 млн.

В активе Калвина Филлипса 31 матч за сборную Англии. Полузащитник был в составе национальной команды на Евро-2020 и чемпионате мира в Катаре.

28-летний футболист недавно признался, что его задело то, как Гвардиола высказался публично о его лишнем весе. Филлипс не был не согласен с оценкой тренера. «Не спорю, он был прав, но сказать такое можно по-разному. Очевидно, что эти слова подорвали мою уверенность в себе. Моя семья была недовольна этим, особенно мама», — говорил Филлипс в одном из интервью.

«Да, мне жаль. Один раз за восемь лет извиниться — это неплохо. Но мне очень жаль. Я извиняюсь перед ним. Я извиняюсь. Мне очень жаль», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.