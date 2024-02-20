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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанский журналист — о Захаряне: Арсен пока разочаровывает

Испанский журналист Pereodista De Relevo Патчо де ла Рика сравнил игру за «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и Валерия Карпина.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

В сезоне-2023/24 полузащитник сборной России Арсен Захарян провел в чемпионате Испании 17 игр и отдал один голевой пас.

«У Захаряна прошло шесть месяцев адаптации, и пока ему не удалось убедить своей игрой. У россиянина есть умения высокого уровня, но в матчах они незаметны. Это правда, что в первой половине сезона “Сосьедад” был очень хорош, и Арсену было трудно получить минуты игрового времени. Но теперь все наоборот: когда Захарян стал лучше, команда стала хуже на коллективном уровне, и выходы россиянина на поле дорого обходятся. Несмотря на это, в клубе по-прежнему считают, что он футболист топ-уровня и это сезон адаптации.

Арсен Захарян, конечно, не самое худшее подписание сезона в Ла Лиге. Даже в самом «Реал Сосьедаде» были приобретения и похуже. Например, трансфер Одриосолы или аренда Андре Силвы. Захарян за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает. Однако россиянин еще может изменить ситуацию. Не думаю, что он уйдет в аренду этим летом. На его позиции не так много игроков, и россиянину гарантирована роль первого запасного", — цитирует Sport24 слова де ла Рики.

Арсен Захарян перешел в баскский клуб летом 2023 года из московского «Динамо». Нынешний главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год. За команду из Сан-Себастьяна Карпин провел 194 матча, в который забил 37 мячей.

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