Гаттузо уволен с поста главного тренера «Марселя»

Решение об отставке 46-летнего специалиста было принято после поражения от «Бреста» (0:1) в выездном матче 22-го тура Лиги 1. «Марсель» не может выиграть на протяжении семи матчей кряду и после Нового года одержал лишь одну победу — в Кубке Франции против клуба из пятого дивизиона «Тьонвиль» (1:0).

По информации журналиста Фабрицио Романо, преемником Гаттузо в «Марселе» станет бывший тренер сборной Кот-д′Ивуара Жан-Луи Гассе, который был уволен во время группового этапа домашнего Кубка Африки. Несмотря на отставку 70-летнего специалиста по ходу турнира, ивуарийцы сумели завоевать чемпионский титул.

Гаттузо возглавил «Марсель» в сентябре 2023 года. Под его руководством команда провела 24 игры, в которых одержала девять побед при восьми ничьих и семи поражениях. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции и отстает от зоны еврокубков на шесть очков. Прошлый сезон «Марсель» закончил на третьем месте.