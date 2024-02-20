Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Брентфорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19.02
Атлетик
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
19.02
Эвертон
Кристал Пэлас
11
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
18.02
Брест
Марсель
10
18.02
Реймс
Ланс
11
18.02
Ренн
Клермон Фут
31
18.02
Монпелье
Метц
30
18.02
Монако
Тулуза
12
18.02
Страсбур
Лорьян
13
17.02
Нант
ПСЖ
02
17.02
Лилль
Гавр
30
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Гаттузо уволен с поста главного тренера «Марселя»

«Марсель» отправил в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает официальный сайт клуб.

МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Решение об отставке 46-летнего специалиста было принято после поражения от «Бреста» (0:1) в выездном матче 22-го тура Лиги 1. «Марсель» не может выиграть на протяжении семи матчей кряду и после Нового года одержал лишь одну победу — в Кубке Франции против клуба из пятого дивизиона «Тьонвиль» (1:0).

По информации журналиста Фабрицио Романо, преемником Гаттузо в «Марселе» станет бывший тренер сборной Кот-д′Ивуара Жан-Луи Гассе, который был уволен во время группового этапа домашнего Кубка Африки. Несмотря на отставку 70-летнего специалиста по ходу турнира, ивуарийцы сумели завоевать чемпионский титул.

Гаттузо возглавил «Марсель» в сентябре 2023 года. Под его руководством команда провела 24 игры, в которых одержала девять побед при восьми ничьих и семи поражениях. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции и отстает от зоны еврокубков на шесть очков. Прошлый сезон «Марсель» закончил на третьем месте.

Ранее Гаттузо работал в «Пизе», «Милане», «Наполи» и «Валенсии».

 Гаттузо уволен с поста главного тренера «Марселя»
В Норвегии победы Большунова назвали «заранее спланированными»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь