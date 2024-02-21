Холанд повторил рекорд Кейна и забил всем соперникам в АПЛ

23-летний норвежец стал автором единственного мяча в перенесенном матче 18-го тура против «Брентфорда» (1:0). До этого матча «пчелы» были единственной командой АПЛ, против которой он играл и не мог забить гол.

Холанд проводит всего второй сезон в АПЛ. За 55 матчей он забил 53 мяча, поразив ворота каждого из 21 соперника, против которого он выходил на поле. На текущий момент единственной командой АПЛ, которая не пропускала мячей от норвежца, остается «Лутон». Впервые против них нападающий «горожан» может сыграть 13 апреля. Матч первого круга против «Лутона» (2:1) Холанд пропускал из-за травмы стопы.

Ранее единственным футболистом, которому удалось забить каждому сопернику в АПЛ, был Харри Кейн. Бывший нападающий «Тоттенхэма» отличился в играх с каждой из 32 команд, с которыми он встречался.