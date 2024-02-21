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09:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Гризманн попросит «Атлетико» отпустить его на Олимпиаду в Париже

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил о желании выступить на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает Le Monde.

Франция (олимп.)
АтлетикоЛетняя олимпиада
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Источник: Reuters

32-летний француз намерен обсудить эту возможность с руководством клуба, так как Олимпийские игры не входят в список дат ФИФА, в которые клубы обязаны отпускать своих футболистов в национальные сборные.

«Я сделаю все возможное для участия в Олимпийских играх в Париже. Это что-то исключительное. В свое время я проведу переговоры с руководством, чтобы узнать, отпустят ли меня», — сказал Гризманн.

В заявку сборной на Олимпийские игры могут включаться игроки не старше 23 лет, за исключением трех футболистов, которые могут быть старше этого возраста. Ранее о желании сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде заявлял нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

В составе сборной Франции Гризманн выигрывал чемпионат мира 2018 года, а также становился серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022. Он занимает четвертое место в истории национальной команде по числу проведенных матчей (125) и забитых мячей (44).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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