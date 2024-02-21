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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Основной вратарь «Ливерпуля» выбыл из-за травмы до конца марта

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер вернется после травмы не раньше конца марта, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора.

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Источник: AFP 2023

Главный тренер бразильцев подтвердил, что Алиссон не сыграет в ближайших матчах национальной команды. Сборная Бразилии 23 марта проведет товарищеский матч с Англией, а 26-го — с Испанией.

Напомним, Алиссон получил травму подколенного сухожилия на тренировке перед матчем 25-го тура АПЛ с «Брентфордом», и место в воротах «Ливерпуля» занял 25-летний ирландец Куивин Келлехер.

В сезоне-2023/24 Алиссон принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и девять встреч провел «на ноль».

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 57 очков, на одно очко от команды Юргена Клоппа отстает «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Арсенал», в активе команды 55 очков.

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