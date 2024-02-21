Модрич отказался войти в тренерский штаб «Реала»

Контракт 38-летнего мадридского со «сливочными» истекает этим летом. «Реал» намерен сохранить хорвата в команде, но в качестве тренера. Анчелотти предложил Модричу должность своего ассистента в тренерском штабе, на что тот дал отрицательный ответ.

Отмечается, что Модрич планирует провести еще как минимум один сезон на топ-уровне. При этом подписание нового контракта с «Реалом» на данный момент выглядит маловероятным, так как в этом сезоне хорват потерял постоянное место в основе и большую часть матчей «королевского» клуба начинал на скамейке запасных.