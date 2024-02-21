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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Модрич отказался войти в тренерский штаб «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отказался от предложения главного тренера Карло Анчелотти присоединиться к тренерскому штабу команды. Об этом сообщает AS.

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Источник: Reuters

Контракт 38-летнего мадридского со «сливочными» истекает этим летом. «Реал» намерен сохранить хорвата в команде, но в качестве тренера. Анчелотти предложил Модричу должность своего ассистента в тренерском штабе, на что тот дал отрицательный ответ.

Отмечается, что Модрич планирует провести еще как минимум один сезон на топ-уровне. При этом подписание нового контракта с «Реалом» на данный момент выглядит маловероятным, так как в этом сезоне хорват потерял постоянное место в основе и большую часть матчей «королевского» клуба начинал на скамейке запасных.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне он провел за мадридцев 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач.

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