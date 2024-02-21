Болельщики «Ноттингема» спели для 92-летней фанатки: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b4ccf7855617b43&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240554" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

92-летняя болельщица клуба «Ноттингем Форест» Вера Хилл всю жизнь поддерживала любимую команду. Когда Хилл стала терять зрение, ей пришлось отказаться от абонемента на игры, так как она больше не сможет видеть, что происходит на поле.

В минувшие выходные женщина была приглашена на домашний стадион «Ноттингем Форест» руководством «лесников», где команда принимала «Вест Хэм». В клубе исполнили желание Хилл — еще раз услышать вживую на стадионе песню Пола Маккартни Mull of Kintyre, которая стала гимном болельщиков «Ноттингема».