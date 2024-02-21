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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Ноттингема» спели для 92-летней фанатки: видео

Болельщики на стадионе клуба «Ноттингем Форест» спели гимн команды для 92-летней фанатки, которая из-за проблем со здоровьем больше не сможет посещать матчи.

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92-летняя болельщица клуба «Ноттингем Форест» Вера Хилл всю жизнь поддерживала любимую команду. Когда Хилл стала терять зрение, ей пришлось отказаться от абонемента на игры, так как она больше не сможет видеть, что происходит на поле.

В минувшие выходные женщина была приглашена на домашний стадион «Ноттингем Форест» руководством «лесников», где команда принимала «Вест Хэм». В клубе исполнили желание Хилл — еще раз услышать вживую на стадионе песню Пола Маккартни Mull of Kintyre, которая стала гимном болельщиков «Ноттингема».

«Ноттингем Форест» одержал победу во встрече с «Вест Хэмом» со счетом 2:0. Команда располагается на 16-й строчке в турниирной таблеце АПЛ, набрав 24 очка.

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