СМИ: Хави ищет в «Барселоне» «крота»
Главный тренер «Барселоны» занят поисками источника в клубе, который выдает журналистам закрытую информацию.
Главный тренер «Барселоны» занят поисками источника в клубе, который выдает журналистам закрытую информацию.
Как сообщает в соцсетях El Chiringuito TV, на одной из встреч команды Хави собрал всех тренеров, заставил их выложить на стол телефоны и стал проверять в них мессенджеры и контакты журналистов.
Кроме того, Хави сам звонил журналистам и спрашивал их об источниках. Сообщается, что пока «крот» так и не был вычислен, но поиски ухудшили обстановку в коллективе.
В конце января 2024 года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. За 13 туров до окончания первенства сине-гранатовые уступают два очка другому каталонскому клубу — «Жироне», и восемь — «Реалу».