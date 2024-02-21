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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Хави ищет в «Барселоне» «крота»

Главный тренер «Барселоны» занят поисками источника в клубе, который выдает журналистам закрытую информацию.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает в соцсетях El Chiringuito TV, на одной из встреч команды Хави собрал всех тренеров, заставил их выложить на стол телефоны и стал проверять в них мессенджеры и контакты журналистов.

Кроме того, Хави сам звонил журналистам и спрашивал их об источниках. Сообщается, что пока «крот» так и не был вычислен, но поиски ухудшили обстановку в коллективе.

В конце января 2024 года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. За 13 туров до окончания первенства сине-гранатовые уступают два очка другому каталонскому клубу — «Жироне», и восемь — «Реалу».

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