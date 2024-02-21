СМИ: Хави ищет в «Барселоне» «крота»

Как сообщает в соцсетях El Chiringuito TV, на одной из встреч команды Хави собрал всех тренеров, заставил их выложить на стол телефоны и стал проверять в них мессенджеры и контакты журналистов.

Кроме того, Хави сам звонил журналистам и спрашивал их об источниках. Сообщается, что пока «крот» так и не был вычислен, но поиски ухудшили обстановку в коллективе.

В конце января 2024 года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.