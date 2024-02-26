Гари Невилл: Дети Клоппа играли против лузеров стоимостью в миллиард фунтов

26 февраля «Ливерпуль» в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл «Челси» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу.

«В дополнительное время дети Клоппа играли против “синих” лузеров стоимостью в миллиард фунтов. “Ливерпуль” был просто великолепен. Эти молодые игроки были невероятны. Клопп должен гордиться ими. А вот к “Челси” я не испытываю ни малейшего сочувствия. Игроки Маурисио Почеттино потухли. Они потухли прямо на наших глазах и на глазах своих болельщиков», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Из-за травм «Ливерпуль» на время потерял таких игроков основного состава как Трент Александр-Арнольд, Доминик Собослаи, Кертис Джонс, Мохамед Салах, Дарвин Нуньес, Диого Жота. В матче против «Челси» на поле выходили 19-летние Джеймс МакКоннелл и Бобби Кларк, 20-летние Харви Эллиотт, Конор Брэдли и Джарелл Кванса.

«Ливерпуль» стал обладателем трофея в рекордный десятый раз.