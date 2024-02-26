Гари Невилл: Дети Клоппа играли против лузеров стоимостью в миллиард фунтов
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии прокомментировал исход финального матча Кубка английской лиги.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии прокомментировал исход финального матча Кубка английской лиги.
26 февраля «Ливерпуль» в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл «Челси» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу.
«В дополнительное время дети Клоппа играли против “синих” лузеров стоимостью в миллиард фунтов. “Ливерпуль” был просто великолепен. Эти молодые игроки были невероятны. Клопп должен гордиться ими. А вот к “Челси” я не испытываю ни малейшего сочувствия. Игроки Маурисио Почеттино потухли. Они потухли прямо на наших глазах и на глазах своих болельщиков», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.
Из-за травм «Ливерпуль» на время потерял таких игроков основного состава как Трент Александр-Арнольд, Доминик Собослаи, Кертис Джонс, Мохамед Салах, Дарвин Нуньес, Диого Жота. В матче против «Челси» на поле выходили 19-летние Джеймс МакКоннелл и Бобби Кларк, 20-летние Харви Эллиотт, Конор Брэдли и Джарелл Кванса.
«Ливерпуль» стал обладателем трофея в рекордный десятый раз.
Гари Невилл всю игровую карьеру, которую завершил в 2011 году, провел, выступая за «Манчестер Юнайтед». На его счету 85 матчей за сборную Англии.