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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции на четыре матча дисквалифицировали Далера Кузяева

Такое наказание 30-летний российский полузащитник «Гавра» получил за прямую красную карточку в матче Кубка страны.

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по удалению Далера Кузяева в матче национального кубка. 8 февраля «Гавр» вылетел из Кубка Франции на стадии ⅛ финала, уступив «Страсбуру» со счетом 1:3.

«Далер, который уже отбыл два матча дисквалификации, вернется в распоряжение Луки Элснера в матче между “Гавром” и “Тулузой” 10 марта», — говорится в заявлении на официальном сайте «Гавра».

В сезоне-2023/24 Кузяев провел за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

После 23 туров «Гавр» находится на 14-м месте турнирной таблицы Лиги 1. Лидирует «ПСЖ», который на 11 очков опережает идущую на втором месте команду-сенсацию нынешнего чемпионата Франции — «Брест».

 Во Франции на четыре матча дисквалифицировали Далера Кузяева
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