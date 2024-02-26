Во Франции на четыре матча дисквалифицировали Далера Кузяева

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по удалению Далера Кузяева в матче национального кубка. 8 февраля «Гавр» вылетел из Кубка Франции на стадии ⅛ финала, уступив «Страсбуру» со счетом 1:3.

«Далер, который уже отбыл два матча дисквалификации, вернется в распоряжение Луки Элснера в матче между “Гавром” и “Тулузой” 10 марта», — говорится в заявлении на официальном сайте «Гавра».

В сезоне-2023/24 Кузяев провел за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.