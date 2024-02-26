Во Франции на четыре матча дисквалифицировали Далера Кузяева
Такое наказание 30-летний российский полузащитник «Гавра» получил за прямую красную карточку в матче Кубка страны.
Такое наказание 30-летний российский полузащитник «Гавра» получил за прямую красную карточку в матче Кубка страны.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по удалению Далера Кузяева в матче национального кубка. 8 февраля «Гавр» вылетел из Кубка Франции на стадии ⅛ финала, уступив «Страсбуру» со счетом 1:3.
«Далер, который уже отбыл два матча дисквалификации, вернется в распоряжение Луки Элснера в матче между “Гавром” и “Тулузой” 10 марта», — говорится в заявлении на официальном сайте «Гавра».
В сезоне-2023/24 Кузяев провел за «Гавр» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.
После 23 туров «Гавр» находится на 14-м месте турнирной таблицы Лиги 1. Лидирует «ПСЖ», который на 11 очков опережает идущую на втором месте команду-сенсацию нынешнего чемпионата Франции — «Брест».