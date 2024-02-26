Появилось видео столкновения девушки-арбитра с камерой

Инцидент произошел на 13-й минуте матча после гола форварда «Бетиса» Чими Авилы. Гуаделупе Поррас на полной скорости бежала по линии в сторону флажка для углового удара, затем развернувшись начала движение к центру поля, но не заметила оператора, врезавшись в камеру. После этого Поррас упала на газон с окровавленным лицом.
Матч на какое-то время остановили, а Поррас оказали медицинскую помощь, но она не смогла продолжить работу. Девушку унесли на носилках, а ее место на кромке поля занял резервный арбитр Нестор Ольгерас Кастельянос.
Гуаделупе Поррас — первая женщина-арбитр в истории Ла Лиги. Ее дебют в высшем дивизионе испанского футбола состоялся летом 2019 года. В апреле 2021-го она снова вошла в историю. На этот раз стала первой женщиной-арбитром, которой доверили право работать на финале Кубка Испании. Поррас регулярно входит в судейские бригады, которые отправляют на матчи еврокубков.