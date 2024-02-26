Появилось видео столкновения девушки-арбитра с камерой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2d00e5c8d265f8ab&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240603" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на 13-й минуте матча после гола форварда «Бетиса» Чими Авилы. Гуаделупе Поррас на полной скорости бежала по линии в сторону флажка для углового удара, затем развернувшись начала движение к центру поля, но не заметила оператора, врезавшись в камеру. После этого Поррас упала на газон с окровавленным лицом.

Матч на какое-то время остановили, а Поррас оказали медицинскую помощь, но она не смогла продолжить работу. Девушку унесли на носилках, а ее место на кромке поля занял резервный арбитр Нестор Ольгерас Кастельянос.