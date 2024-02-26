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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Появилось видео столкновения девушки-арбитра с камерой

В матче 26-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Атлетиком» ассистент главного арбитра Гуаделупе Поррас Аюсо столкнулась с телекамерой и покинула поле на носилках.

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Инцидент произошел на 13-й минуте матча после гола форварда «Бетиса» Чими Авилы. Гуаделупе Поррас на полной скорости бежала по линии в сторону флажка для углового удара, затем развернувшись начала движение к центру поля, но не заметила оператора, врезавшись в камеру. После этого Поррас упала на газон с окровавленным лицом.

Матч на какое-то время остановили, а Поррас оказали медицинскую помощь, но она не смогла продолжить работу. Девушку унесли на носилках, а ее место на кромке поля занял резервный арбитр Нестор Ольгерас Кастельянос.

Гуаделупе Поррас — первая женщина-арбитр в истории Ла Лиги. Ее дебют в высшем дивизионе испанского футбола состоялся летом 2019 года. В апреле 2021-го она снова вошла в историю. На этот раз стала первой женщиной-арбитром, которой доверили право работать на финале Кубка Испании. Поррас регулярно входит в судейские бригады, которые отправляют на матчи еврокубков.

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